أجرى الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم، جولة تفقدية متكاملة لوضع اللمسات الأخيرة للتشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادي العام الجديدة.

وقال "بدران"، إن المستشفى المقام على 4 طوابق سيعمل تجريبيا بداية من أول نوفمبر في استقبال المرضى بالعيادات الخارجية للمستشفى وذلك في تخصصات الباطنة، والجراحة العامة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأطفال، والجلدية، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي، الأسنان، وتوافر الخدمات المساعدة كالمعمل، الصيدلية والأشعة والرنين والسونار.

وأضاف بدران، أنه يجري الآن تركيب الأجهزة وفرش الأَسرة؛ للبدء في التشغيل التجريبي واستقبال المرضي.

وشدد على ضرورة تذليل المعوقات؛ لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.