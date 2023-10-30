فريق السيدات يرفع رأس برشلونة في حفل الكرة الذهبية

توج فريق برشلونة بجائزة أفضل فريق كرة قدم للسيدات خلال عام 2023، والمقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، على هامش حفلة البالون دوور لأفضل لاعب في العالم، مساء اليوم، الإثنين.

وحصل فريق برشلونة للسيدات على الجائزة، بعد هيمنته على غالبية ألقاب الموسم، إذ حقق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس السوبر وكأس العالم للأندية.

وعلق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على الفوز الجائزة، بقوله: «نحن أكثر من سعداء.. أريد باسم برشلونة أن أشكر "فرانس فوتبول" على اختيارنا لهذه الجائزة مجددًا.. وأريد أن أشكر كل من عمل جاهدًا كي نتمكن من أن نصبح بهذا المستوى في فريق السيدات، اللاعبات، المدرب، المدير الرياضي. هذه الجائزة لكل من هو مسؤول عن هذا الفريق».

وشهد اليوم كذلك تتويج الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيما توج زميله في الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بجائزة سقراط للأعمال الخيرية، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أحسن حارس مرمى.