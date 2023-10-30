 سياسي عراقي: استهداف القوات الأمريكية بالبلاد يرجع لانحيازها لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سياسي عراقي: استهداف القوات الأمريكية بالبلاد يرجع لانحيازها لإسرائيل

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 9:24 م

صرح الأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية، هادي العامري، اليوم الأثنين، بأن استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، هي ردة فعل طبيعية تجاه انحياز أمريكا وبعض الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في الحرب في غزة.

وقال العامري في بيان صحفي "إن هجمات المقاومة الإسلامية في العراق جاءت" بعد فترة زمنية من الهدوء".

وأضاف "حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها".

وذكر العامري "مادام بقاء قوات التحالف الدولي في العراق فلا يتوقع أحد بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد جدول زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيدا عن عمليات التسويف السابقة ".

وسبق لجماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" أن أعلنت مسؤوليتها عن نحو 15 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ طالت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية في غزة.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية أمريكية أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت للهجوم 23 مرة،( منها 14 في العراق، 9 في سوريا) بالصواريخ والطائرات المسيرة في الفترة ما بين 17 و30 أكتوبر الجاري.

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