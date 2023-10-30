 العاصفة كيران تتجه لبريطانيا فيما تتراجع درجات الحرارة في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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العاصفة كيران تتجه لبريطانيا فيما تتراجع درجات الحرارة في الولايات المتحدة

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:00 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:00 م

ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن العاصفة كيران سوف تتحرك باتجاه الشمال الشرقي عبر كورنوول وويلز، وإنجلترا من مساء الأربعاء حتى الخميس.

وقالت راتشيل ايرس ،خبيرة الأرصاد الجوية بمكتب الأرصاد الجوية البريطاني في إحاطة صحفية عبر مقطع فيديو، إن العاصفة سوف تجلب "رياحا وأمطارا من شأنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات، سيما إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة".

ومازالت الأحوال الجوية التي من شأنها أن تؤدي لاندلاع حرائق مستمرة عبر أجزاء من كاليفورنيا الجنوبية، بما في ذلك أوكسنارد وبالمدال وثاوزند أوكس.

وتواجه منطقة أوسع نطاقا خطرا مرتفعا هناك وعلى طول الحدود مع أريزونا.

وأعلنت السلطات في المنطقة تحذيرات بالعلم الأحمر التي تعني أن درجات الحرارة الدافئة والرطوبة المنخفضة للغاية والرياح العاتية متوقع أن تتجمع ما يؤدي لخطر متزايد باندلاع حريق، حتى العاشرة مساء.

وتشهد أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الولايات المتحددة الممتدة عبر الغرب الأوسط تراجعا

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