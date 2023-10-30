قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس تستخدم المستشفيات الفلسطينية والمساجد كمستودعات للذخائر وفق زعمه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّ إسرائيل تبذل كل الجهود لعدم الإيذاء بالمدنيين الفلسطينيين حسب إدعائه، وذلك على الرغم من وحشية المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تحث المدنيين الفلسطينيين على مغادرة مناطق الصراع المسلح في حين أن حماس تمنعهم من المغادرة باستخدام فوهات البنادق، وفق ما قال مدعيا.

ولفت إلى أن حماس تمنع الأجانب من مغادرة غزة، موضحا أن حماس لديها أكثر 200 إسرائيلي (تحتجزهم في غزة)، بينهم 33 طفلا، وفق مزاعمه.

واعتبر أن كل أمة متحضرة يجب أن تقف بجانب إسرائيل وتطالب بإطلاق سراح الأسرى دون شروط.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.