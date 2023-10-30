شولتس يعرب عن تأييده لمطالبة نيجيريا بالانضمام إلى مجموعة العشرين

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لمطالبة نيجيريا الخاصة بالانضمام إلى مجموعة العشرين.

وخلال زيارة لمدينة لاجوس الساحلية النيجيرية، قال شولتس اليوم الاثنين:" من الصواب أن بلدا كبيرا مثل نيجيريا وهي أكبر اقتصاد في أفريقيا، يحث عن حق على ضرورة إدراجه (ضمن مجموعة العشرين) بطريقة أو بأخرى".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن ضم الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة التي تضم أهم قوى اقتصادية كان بمثابة تقدم عظيم، غير أنه لفت إلى أن الأمر لا ينبغي أن يظل على هذا النحو.

وكانت مجموعة العشرين شهدت زيادة لعدد أعضائها خلال قمتها في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ تأسيسها عام 1999، حيث اتفقت الدول الأعضاء على ضم الاتحاد الأفريقي ليكون ثاني منظمة إقليمية تنضم للتكتل بعد الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين هي جنوب أفريقيا التي تقل قوتها الاقتصادية وعدد سكانها مقارنة بنيجيريا التي تعد أقوى اقتصاد في أفريقيا كما أنها الدولة الأكثر سكانا في القارة السمراء.

وتابع شولتس: "من الواضح تماما أن الوضع الحالي غير معقول"، وانتقد أيضا ما اعتبره خللا في مجلس الأمن الدولي الذي لا تمتلك فيه أي دولة أفريقية أو دولة من أمريكا اللاتينية مقعدا دائما. وهناك نقاشات دارت على مدار عقود حول إصلاح المجلس لكن هذا الإصلاح لا يزال لا يلوح في الأفق حتى الآن.