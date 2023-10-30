متحدث الاحتلال الإسرائيلي: حركة حماس تحاول الضغط على المجتمع الإسرائيلي

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «حركة حماس تحاول ممارسة الإرهاب النفسي، والضغط على المجتمع الإسرائيلي وقادة تل أبيب».



وزعم خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن «المقاومة الإسلامية تتكبد الخسائر والضربات واحدة تلو الأخرى، بعد ما وصفه بـ(الخطيئة الكبرى) لحماس يوم 7 أكتوبر».



وأشار إلى أن «تل أبيب تستهدف تحقيق مهمتين رئيسيتين؛ الأولى ضرب حركة حماس وتغيير الوضع القائم في قطاع غزة وتفكيك المنظومة الموجودة أمنيًا، والثانية إعادة المختطفين إلى ديارهم».



وأضاف: «توسيع رقعة الأعمال العسكرية، بما فيها الأعمال البرية التي توسعها قواتنا، من شأنها أن تسمح لنا وتساعدنا في الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف».



ولفت إلى أن «حماس ترتكب جرائم حرب باحتجاز المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين»، مدعيًا أنها تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية.



وأكمل: «من يتحمل كامل المسئولية عن احتجاز المدنيين وحياة الأسرى هي حماس، الحركة باتت تفقد السيطرة على قطاع غزة وتتكبد الضربات واحدة تلو الأخرى»، حسب ادعاءاته.



وادعى أن القوات تحاول قدر المستطاع تجنب استهداف المدنيين، معقبًا: «لا أتجاهل أن هناك معاناة وجرحى وقتلى في صفوف المدنيين، لكن في نفس الوقت العنوان الوحيد لكل تلك المآسي والمعاناة هو قادة حماس».



وبسؤاله عن استخدام إسرائيل للقنابل الفسفورية في حربها، عقب: «نستخدم أسلحتنا وفق القوانين الدولية، هناك خبراء ومسؤولون بهذا المجال، ونحن ننفذ الخطط العسكرية بناء على ذلك».