سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب النجم الإنجليزي جود بيلنجهام عن سعادته الكبرى بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023.

وتوج بيلنجهام بجائزة أفضل لاعب شاب متفوقًا على الألماني جمال موسيالا والإسبانيان جافي وبيدري والفرنسي كامافينجا.

وقال بيلنجهام بعد فوزه بالجائزة للحضور في حفل الكرة الذهبية:" سعيد للغاية بهذه الجائزة، بدايتي كانت رائعة في ريال مدريد، أشكر كل من دعمي في رحلتي من برمنجهام إلى دورتموند والآن في الريال والمزيد في المستقبل".

أضاف:" الفوز بالجائزة يعني الكثير ولكن الأهم هو الفوز بالبطولات الجماعية أحاول المضي قدما ومساعدة ريال مدريد ومنتخب بلادي إنجلترا على الفوز بالألقاب لسنوات قادمة".

أكمل:" إنه عام كأس العالم وليونيل ميسي هو من يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد تتويجه بطلا للمونديال".

أتم:" اختياري للقميص رقم 5 مع ريال مدريد يجعلني تحت ضغط كبير كونه ارتداه من قبل زين الدين زيدان أريد تكرار الإنجازات التي حققها مع الريال كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".