إسرائيل ترد على هجوم صاروخي من سوريا وتستهدف مواقع الإطلاق

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قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في سوريا ردا على هجمات صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قام يوم الأحد "بقصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".

وقال الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بساعات إنه هاجم الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ باتجاه إسرائيل. وبحسب البيان، فإن الصواريخ التي أطلقت من سوريا "سقطت في منطقة مفتوحة".

وليس من الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض عدة مواقع على الحدود لهجوم. وأفاد شهود عيان بإطلاق نار وانفجارات.

وتدهور الوضع على الحدود الخارجية الشمالية لإسرائيل منذ أن شن مسلحو حماس هجوما على أهداف في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وما تلاه من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، القطاع الضيق الذي يحكمه الجناح السياسي لحركة حماس.