قال ديفيد مالوبو، نائب وزير المياه والصرف الصحي بجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيين لهم الحق في دولة حرة، مضيفا: "ندين قتل المدنيين في كلا الجانبين.. ونرى أن حل الدولتين حلا مناسبا للصراع".



كما أشار إلى أن المياه يمكن أن تؤدي لمزيد من الصراعات حول العالم، مؤكدا أهمية التعاون في مجال المياه، خاصة في الأنهار المشتركة.



وتحدث عن تداعيات تغير المناخ في بلاده، قائلا: "بدأنا نرى هطولا شديدا للأمطار"، مشيرا إلى الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر التي تلعب دورا كبيرا في الاستعداد، والاستجابة لاحقا.



ونوه بأن التلوث، وبخاصة المياه الجوفية، قائلا: "هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لخفض تلوث المياه".



ولفت إلى أن بعض المواطنين في جنوب إفريقيا محرومون من الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن بلاده تعمل على توفير المياه إلى هؤلاء.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.