مستشار الرئيس للصحة: دعم الوضع الصحي في غزة من الأمور الملحة



استقبلت النقابة العامة للأطباء، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ظهر اليوم الإثنين، لتقديم التهنئة إلى مجلس النقابة الجديد ونقيب الأطباء أسامه عبد الحي، بمناسبة فوزهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة مؤخرا.

وأكد تاج الدين، أن العمل المشترك علي دعم الوضع الصحي بغزة من الأمور الملحة في التوقيت الحالي، وكذلك إصدار قانون المسؤولية الطبية



و قال نقيب الأطباء أسامه عبد الحي في بيان للنقابة اليوم، إن نقابه الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء في غزة، عن طريق الهلال الأحمر المصري وكذلك استعداد الاطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين الفلسطينيين بالتنسيق مع الجهات المعنيه.

وخلال اللقاء، ناقشت هيئة مكتب النقابة، مشكلات تراخيص المنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء، وسرعة العمل علي إقرار قانون المسؤولية الطبية، وضرورة القضاء علي ظاهرة الاعتداء علي أفراد الطاقم الطبي.