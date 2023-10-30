إقبال كبير من جماهير الترجي التونسي على تذاكر مباراة الوداد المغربي في الدوري الأفريقي

توافد أنصار فريق الترجي التونسي بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح اليوم الاثنين على منافذ بيع التذاكر الخاصة بالمباراة المقررة أمام الوداد المغربي بعد غد الأربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.



واصطفت الجماهير أمام منافذ بيع التذاكر في استاد المنزه مع بدء طرح تذاكر المباراة اليوم، والتي تخص المدرجات الوسطى، حيث ستستمر عمليات البيع حتى يوم الأربعاء.



ولدواعي أمنية، لن يسمح المنظمون بدخول الملعب لمن سنهم أقل من 18 عاما في الأقسام الجنوبية للمدرجات المخصصة تقليديا لجماهير الترجي من حاملي الاشتراكات السنوية.



وبسبب عقوبات الاتحاد الأفريقي (كاف) المفروضة على الترجي منذ الموسم الماضي، لم تتضح الصورة بعد بشأن العدد الإجمالي للمتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور المباراة المرتقبة على ملعب حمادي العقربي، والذي يسع 60 ألف متفرج.



وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد في الدار البيضاء بفوز الوداد 1 / صفر.