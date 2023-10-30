 المستشار الألماني يواصل جولته الأفريقية بمحادثات حول الهجرة والاقتصاد في نيجيريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يواصل جولته الأفريقية بمحادثات حول الهجرة والاقتصاد في نيجيريا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 10:20 ص

يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس جولته الأفريقية اليوم الاثنين، بزيارة مدينة لاجوس الساحلية النيجيرية لإجراء محادثات حول التعاون الاقتصادي والهجرة.

وإلى جانب المشاركة في منتدى اقتصادي يعتزم شولتس زيارة مركز للهجرة في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، والذي تم تأسيسه لدعم الأشخاص العائدين إلى نيجيريا من ألمانيا في العثور على وظائف.

وتعد نيجيريا إحدى بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء الأفارقة في ألمانيا. ومع ذلك، فإن معدل اعتراف ألمانيا بطلبات لجوء المنحدرين من هناك منخفض نسبيا. وتسعى الحكومة الألمانية إلى إبرام اتفاقيات هجرة مع دول مثل نيجيريا، بهدف تسهيل إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إليها، وتشجيع هجرة العمال المهرة.

وتعد نيجيريا أقوى دولة اقتصاديا في أفريقيا والأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس مساء اليوم إلى غانا، المحطة الثانية والأخيرة في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.


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