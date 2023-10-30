قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين وطارق عبد الفتاح عمر وماجد محمود حميدة وأحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق متهم بقتل صبي وإلقاء جثمانه في مسقى مياه بمدينة أرمنت، لمفتي الجمهورية لإصدار الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

وبدأت محكمة جنايات الأقصر جلساتها في القضية رقم 448 لسنة 2019 جنايات أرمنت والمقيدة برقم 328 لسنة 2019 كلي الأقصر، بالاستماع لكافة طلبات دفاع المتهمين ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر عام 2018، بإخراج جثمان متحلل لشاب من داخل مسقى مياه في قرية الرياينة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أرمنت وقتها، وتحرير المحضر رقم 5487.

وشمل أمر إحالة الواقعة لجلسات المحاكمة، توجيه النيابة العامة إلى المدعو (أحمد.ع. أ)، مقيم بقرية الرياينة بمركز أرمنت، تهمة قتل المجني عليه (أحمد.ع.ا) عمدا بأن كال له عدة طعنات من سلاحه الأبيض "مطواة" الذي كان بحوزته فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل آنفة البيان والتأهب لارتكاب واقعة السرقة، حيث إنه قام بسرقة الدراجة النارية "تروسيكل" والتي كان يستقلها المجني عليه، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وحمل السلاح الأبيض بالطريق العام، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 315/ثالثا من قانون العقوبات، وإحراز سلاح أبيض "مطواه" بغير ترخيص.

وتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقي المتهمين لقيامهم بإخفاء الدراجة النارية والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمهم بذلك.