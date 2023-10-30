رفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية في سوريا

رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية، أسعار بيع بعض أنواع المحروقات للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وفق "سعر التكلفة".



وبحسب القرار، فقد تم رفع سعر بيع لتر البنزين (أوكتان 95) إلى 12720 ليرة، من 12200 ليرة، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".



وفي قرار منفصل، حددت الوزارة سعر بيع بعض أنواع المحروقات للقطاع الصناعي، وهي المازوت ليصبح سعر بيع اللتر 12720 ليرة، وسعر طن الفيول (زيت الوقود) 7 ملايين و928 ألفا و250 ليرة.



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السورية، أن أسعار المحروقات ستتغير بشكل دائم وفقاً للسعر العالمي، بعكس النظام المعتمد في السنوات السابقة وهو تثبيت السعر لأطول فترة ممكنة.



وكانت وزارة التجارة الداخلية قد خفصت في 16 أكتوبر سعر البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر، على أثر تحسّن طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث انخفض سعر البنزين (أوكتان 95) من 14360 ليرة إلى 12200 ليرة، بينما انخفض سعر المازوت من 13290 ليرة إلى 11985 ليرة، وبلغ سعر طن زيت الوقود 7 ملايين و658 ألفاً و700 ليرة.