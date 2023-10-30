جنرال أمريكي متقاعد: مهمة إسرائيل لتدمير حماس وحماية الفلسطينيين مستحيلة

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد روبرت أبرامز، إن مهمة إسرائيل لتدمير حركة "حماس" وحماية حياة الفلسطينيين في غزة "شبه مستحيلة"، ووصفها بأنها "مهمة صعبة للغاية".



وفي حديث لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، رأى أبرامز أن "تدمير حماس، والقضاء على قدرتها على إلحاق الأذى بإسرائيل والشعب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه حماية ما قدّره البعض بمليون فلسطيني في طريق الأذى أو لا يستطيعون الخروج من طريق الأذى، هو مهمة مستحيلة".



وشدد على أن "هذه ستكون مهمة صعبة للغاية بالنسبة لقوات الدفاع الإسرائيلية، حيث إن الدفاع الذي ستوفره حماس في تلك المناطق الحضرية الكثيفة للغاية، على عكس أي شيء رأيناه في السنوات الأخيرة، سيتطلب بعض القتال ضمن الحصار، وفي الوقت نفسه محاولة التأكد من أن الإسرائيليين لا يستهدفون عن غير قصد مواقع الرهائن"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.



وأضاف: "ستكون هذه مهمة صعبة للغاية وسيتعين علينا فقط أن نرى كيف ستسير خطتهم هنا خلال الأيام المقبلة". وفي إشارة إلى نظام أنفاق حماس، قال إن "القتال في المناطق الحضرية سيكون بطيئا ومنهجيا.



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه يتم اتباع قوانين الحرب، قال أبرامز: "أعتقد أنه يتم بذل كل جهد لاتباع قوانين الصراع المسلح"، مبينا أنه "في كل مرة تقوم فيها بإطلاق طلقة، أو إسقاط قنبلة، أو إطلاق صاروخ، عليك اتخاذ قرار عسكري فيما يتعلق بالضرورة العسكرية وراء إسقاط تلك القنبلة والتناسب المرتبط بما يأتي منها".