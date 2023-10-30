المستشار الألماني يدعو إلى توسيع مراكز الهجرة في نيجيريا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا خلال زيارته لنيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا، إلى شراكة أوثق لإدارة الهجرة.

وأكد شولتس، خلال حديثه أمام منتدى اقتصادي في مدينة لاجوس الساحلية اليوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى تسهيل إعادة النيجيريين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إلى نيجيريا، يجب أيضا تشجيع هجرة العمال المهرة.

وقال شولتس إنه من المقرر توسيع مراكز الهجرة التي تم إنشاؤها في نيجيريا لدعم الأشخاص العائدين من ألمانيا إلى نيجيريا لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف أنه ينبغي عليهم في المستقبل أن يهتموا أيضا بتقديم المشورة للعمال المهرة الذين يريدون الحصول على الإقامة في ألمانيا.

وقال المستشار الألماني "هذا يتطلب بعض الاستعدادات والاستثمارات من كلا الجانبين"، مضيفا أنه تحدث عن هذا الأمر مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمس الأحد.

وقال شولتس "أنا مقتنع بأن هذا مجال آخر يمكننا من خلاله استغلال الإمكانات الهائلة الناشئة عن التعاون الوثيق بين بلدينا وبين قارتينا".

وأعلن تينوبو، أمس الأحد، أنه منفتح على إعادة اللاجئين. وردا على سؤال حول ما يتوقعه من ألمانيا في المقابل، قال تينوبو، في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، "أنا لا أتقدم بأي طلب".

وأضاف تينوبو أنه إذا كانوا نيجيريين، فنحن نرحب بهم في وطنهم.

ويشمل جدول أعمال شولتس اليوم الاثنين زيارة مركز للهجرة في مدينة لاجوس، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر المدن في العالم.

ويعتزم شولتس أن يتوجه مساء اليوم إلى غانا، المحطة الثانية في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.