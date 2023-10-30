المملكة المتحدة: وفاة بريجوجين قد توفر فرصا جديدة للتعامل مع مجموعة فاجنر

قالت حكومة المملكة المتحدة إنها أعادت النظر في "نطاق وحجم" عملها الاستخباراتي بشأن مجموعة فاجنر الخاصة، وذلك عقب ورود تقرير انتقادي قدمه أعضاء في البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين، عن وزارة الخارجية البريطانية القول، إن وفاة يفجيني بريجوجين، القائد السابق للمجموعة، قد توفر "فرصا جديدة" للتعامل معها.

وكان قد تم حظر المجموعة الروسية، التي قُتل زعيمها السابق في حادث تحطم طائرة خلال الصيف الماضي، ووصفها بأنها "جماعة إرهابية"، في سبتمبر الماضي، بعد أن حذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم من أن الوزراء لا يقومون بما يكفي من أجل مواجهة التهديد الذي تشكله.

وردا على التقرير الصادر عن لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم، والذي نُشر اليوم الاثنين، أيد الوزراء، أو وافقوا جزئيا، على الغالبية العظمى من توصيات نواب البرلمان.

وأكدت الوزارة أنه قد تم تأسيس مجموعة عمل مشتركة بين وزارات الحكومة بشأن المجموعة الروسية، وقالت للنواب: "نحن نتفق مع اللجنة على أن جمع المعلومات الاستخبارية بشأن أنشطة فاجنر يمثل أولوية، وقد قمنا بإعادة النظر في مدى وحجم جهودنا".

وقالت: "نعتقد أننا لدينا موارد كافية لتتبع مجموعة فاجنر.. إننا نقوم بتقييم المجموعة ومدى تأثيرها، بانتظام. كما أننا على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين والأكاديميين والمؤسسات البحثية، ونستطيع الوصول إلى مجموعة واسعة من التقارير مفتوحة ومغلقة المصدر، لتوجيه نهجنا في مكافحة المنظمة".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية إنها "خصصت موارد جديدة لاحتواء ومواجهة فاجنر"، وغيرها من المجموعات العسكرية الروسية الخاصة، بينما تعمل أيضا مع الحلفاء "لتعظيم تأثيرنا الجماعي".