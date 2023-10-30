محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مستشفى النصر التخصصي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور مصطفى شعبان رئيس قطاع إقليم القناة لهيئة الرعاية الصحية.

والتقى محافظ بورسعيد، أطقم الأطباء والتمريض، كما أطلع على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، مستمعا لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز.

وأوضح أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة، والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

كما التقى المحافظ، عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، الذين أكدوا أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادوا بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ، أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.