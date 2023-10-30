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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر، اليوم، جزر كوماندر، بإقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الهزة وقعت على سواحل جزر كوماندر، وعلى عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جزر كوماندر، وكان على عمق 47 كيلومترا.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا.