 وزير الصحة: هناك حوالي 3 ملايين وفاة سنويا بسبب الأخطاء الطبية عالميا - بوابة الشروق
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وزير الصحة: هناك حوالي 3 ملايين وفاة سنويا بسبب الأخطاء الطبية عالميا

﻿﻿منى زيدان
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:50 م

نظمت وزارة الصحة والسكان فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب.

وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن سلامة المرضى "يعد مقياسا لجودة الرعاية الصحية في جميع دولة للعالم، ذاكرا أن المريض يأتي على رأس الأولويات في الرعاية الصحية في مصر، لأنه يتم تعريفه بجميع الخطوات التي تتم في الرعاية الصحية له.

وذكر أنه عالميا هناك حوالي 2.6 إلى 3 ملايين وفاة نتيجة سنويا تنتج عن أخطاء طبية سواء تشخيصية أو في العلاج، وهناك حوالي 134 مليون خطأ طبي يقع سنويا في البلاد متوسطة ومنخفضة الدخل على مستوى العالم، ومصر جزء منها لأننا لسنا بعيدين عن هذه الأخطاء لأننا جزء من هذا العالم.


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