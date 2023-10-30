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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة مأساوي، معبرا عن شعور بأسف عميق جراء سقوط ضحايا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، عُرضت مساء الاثنين، أن ما سماه الهجوم الإرهابي لحركة حماس في إسرائيل كان بمثابة صدمة للعالم أجمع.

وأكّد حق إسرائيل في التأمين والدفاع عن نفسها، كما أن بلاده تريد أن ترى حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن بلاده تحث القوات الإسرائيلية دائما على التصرف بمهنية وضبط النفس والالتزام بكل القوانين الإنسانية والدولية.

وشدد على التزام بلاده بتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، مطالبا بوقف ما سماها الأعمال العدائية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.