المعز علي: أسعى لمعادلة إنجاز علي دائي 

أكد المعز علي لاعب نادي الدحيل ومنتخب قطر الأول لكرة القدم سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن أفضل 3 لاعبين في القارة الآسيوية ، مؤكدا أن هذا الترشح دليل واضح على العمل المميز الذي يقوم به هو وزملاؤه سواء في النادي والمنتخب، وأن هذه منافسة جيدة للغاية .

وعقد الاتحاد الآسيوي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، في حضور المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة ، المعز وسالم الدوسري ، فيما اعتذر المرشح الثالث الأسترالي ماثيو ليكي عن الحضور .

واعتبر المعز أن وجوده ضمن قائمة الثلاثي الأفضل على مستوى القارة كان بمثابة حلم وتحقق، قائلا في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال للوكالة الألمانية (د.ب.أ) : "كان حلم من أحلامي منذ الصغر أن أكون من أفضل اللاعبين في آسيا ، وكنت أشاهد أخي سالم الدوسري مع الهلال يلعب ويتميز وأنا تعلمت منه وهذا أمر مهم للاعبين الصغار ليقتدوا باللاعبين الموهوبين مبكرا ويحاولوا أن يسيروا دائما على خطاهم" .

وأشار إلى أنه كلاعب كرة قدم لديه طموح متجدد دائما مع النادي والمنتخب: "أحاول دائما مساعدة الفريق ، ونحن نلعب لعبة جماعية ونعمل جاهدين على التألق لنبرز ونصل دائما لأهدافنا وطموحنا وهذا لا يتحقق أبدا إلا بالجهد والمثابرة والعطاء داخل المستطيل الأخضر" .

وأكد أن الاحتراف في أوروبا لايزال ضمن أهدافه حيث قال : "كل لاعب في أي مكان يحلم دائما أن يلعب في ريال مدريد أو برشلونة ودوري أبطال أوروبا وأتمنى من الله التوفيق وأن أصل إلى هذه الأهداف" .

وأوضح أنه يتطلع كذلك لمواصلة تألقه في بطولة كأس آسيا المقبلة بالدوحة والتي تستضيفها قطر للمرة الثالثة في تاريخها خلال الفترة من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير .

وسجل المعز 9 أهداف في النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات ليتوج بلقب هداف البطولة ، وأكد أنه سيعمل جاهدا على مواصلة التألق في النسخة القادمة من البطولة ويسجل المزيد من الأهداف كي يعادل رقم الأسطورة الإيراني علي دائي الذي سجل 14 هدفا في البطولة الآسيوية ، مشددا على أن هدف كل لاعب محترف أن يمثل بلاده خير تمثيل .

وعن تجربة بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر قال المعز : " تعلمنا من بطولة كأس العالم 2022 الكثير ، ولعبنا كذلك بطولة الكأس الذهبية في أمريكا وقد استفدنا من هذه التجارب الكثير، فالاحتكاك مع مدارس مختلفة أمر مهم يساعد على التطور في المستقبل بشكل كبير".

وشدد المعز على أن كل المنتخبات الآسيوية تتطور بشكل مستمر وواضح ، وقال بأن طموح المنتخب القطري في كأس آسيا هو المنافسة على اللقب خاصة أن البطولة تقام على أرض قطر .

وتابع المعز قائلا : "أشكر أمي وأبي والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على دعمهم الكبير لي وأدين لهم بالفضل فيما وصلت له وأتمنى دائما أن أكون عند حسن الظن بي وأحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل .

وأشار المعز إلى أن فكرة كأس النخبة التي أقرها الاتحاد الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا بداية من موسم 2024-2025 ستكون جيدة لكرة القدم الآسيوية بلعب فرق الشرق مع الغرب ، على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأكد أن المستويات متقاربة بين الأندية وستكون البطولة ممتعة للمشاهدة وعلى غرار كل البطولات الكبرى .