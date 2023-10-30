نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 1680 بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن إسرائيل اعتقلت خلال الساعات الماضية 85 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النادي في بيان: "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات اعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر، وبلغت حصيلة الاعتقالات نحو 1680"، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح نادي الأسير أن من بين المعتقلين أعضاء في مجلس النواب الفلسطيني، الذي أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بحله عام 2018، إضافة إلى اعتقال ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة لحركة حماس الفلسطينية، التي شكلتها بعد فوزها في انتخابات عام 2006.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين أيضا 17 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مختلفة.

وكان مسئولون إسرائيليون قالوا في تصريحات سابقة، إنه تم اعتقال المئات من قيادات وعناصر حركة حماس منذ السابع من الشهر الجاري.

وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود ما يزيد عن 6 آلاف و600 معتقل منهم 180 طفلا و60 امرأة.

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، مما أدى لاستشهاد 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الحالي، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.