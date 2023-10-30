المكسيك: ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 شخصا

ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا يوم الأحد، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية يوم الأحد.



ويعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقا.



وقالت السلطات يوم الأحد إنه لايزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.



وكان الاعصار أوتيس ضرب الساحل مساء الثلاثاء الماضي، بوصفه إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الخامسة، حيث بلغت سرعة الرياح المستدامة نحو 270 كيلومترا في الساعة، ووصلت سرعة الزوابع المصاحبة له إلى 330 كيلومترا في الساعة. ثم فقد قوته على الأرض وتلاشى في النهاية.



وفي غضون 12 ساعة فقط، تطور الامر من عاصفة استوائية إلى إعصار خطير، ثم فقد قوته وتلاشى بعد وصوله إلى اليابسة.



ولحقت أضرار بأكثر من 270 ألف شقة ومنزل بسبب الإعصار. بالإضافة إلى ذلك، تضرر 80% من جميع الفنادق في المنطقة التي تعتمد على السياحة.



وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه الشرب إلى الأحياء الأكثر تضررا. وقام الجيش بنقل 40 طنا من المساعدات جوا، إلى المنطقة المنكوبة، كما قام الصليب الأحمر بتسليم 75 طنا أخرى.



ويشتهر منتجع أكابولكو بفنادقه الفاخرة ورحلات الغوص، وعلاوة ذلك فهو يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الذين لديهم ميزانية محدودة.



وأظهرت التقديرات الأولية أن العاصفة ربما تكون قد تسببت في وقوع أضرار تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.