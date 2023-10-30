عقد اليوم محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب ومحمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اجتماعاً مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لمناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب الاجتماع أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تمسكه بـ شوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في الكابتن شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.

وأكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينسى الدور الذى لعبه الكابتن شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدورى بخمس أسابيع .

وأضاف محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات الكابتن شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية التي لا تتناسب مع قلعة المقاولون العرب فضلا عن إصابة عدد من العناصر الأساسية وغيابها عن التشكيل الأساسي .

وأكد المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة مشدداً على أن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنياً أن يحالف التوفيق للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة .