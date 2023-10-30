مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد أي أمراض وبائية حاليا في مصر

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة، إن إشاعة انتشار وباء الالتهاب السحائي غير صحيحة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي أمراض وبائية حاليا في مصر.



وأضاف "تاج الدين"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن هناك بعض حالات الإصابة بالالتهاب السحائي سواء البكتيري أو الفيروسي، وهو ما يعد أمرا عاديا، مشددا على أنه كلمة وباء تعني وجود حالات كثيرة جدا في وقت واحد، وهذا ليس موجودا سواء وباء محلي أو عالمي.



وأوضح أنه يوجد حالات التهابات تنفسية فيروسية موجودة دائما، ولكن خلال فترة تغير الفصول، أو الانتقال من مكان دافئ إلى مكان بارد والعكس، من شأنه أن يتسبب في الإصابة بحالات البرد أو الفيروسات التنفسية، منوها بأنها أنواع كثيرة مثل الإنفلونزا الموسمية العادية، أو كورونا، أو الفيروس المخلاوي.



وشدد على أن الحالات المرصودة هي عادية جدا ومتكررة، وليست أعدادا ضخمة، والمرضى يشتكون من الأعراض العادية المعروفة، المتمثلة في الرشح والعطس والتهاب الحلق وقد يكون هناك سعال وارتفاع حرارة، موضحا أن كل هذه الحالات تستجيب للعلاج المنزلي تماما، والحالات التي تدخل المستشفى قليلة جدا وغالبا تعاني من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب.



وتابع: «ليس هناك ما يستدعي القلق أو الاحتمالات الأخرى، وهذا شيء طبيعي في التوقيت الحالي من السنة».



