ضابط استخبارات أمريكي متقاعد: الجيش الإسرائيلي غير جاهز لاجتياح غزة بريا

قال ضابط الاستخبارات المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز لإجراء توغل بري في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين، أن جنود الاحتياط الذين استدعتهم إسرائيل ليسوا جاهزين لخوض ما سماها حرب المدن.

وأشار إلى أن 300 ألف جندي احتياطي استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين بالطريقة اللازمة لخوض هذه المعارك، موضحا أنه ليس بالأمر الهيّن أن يخرج الشخص من حياته المدنية ثم ينخرط في معارك كهذه.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب عدة أشهر من الاستعداد وليس مجرد أسابيع، موضحا أن هذه الحرب التي ستخوضها إسرائيل في قطاع غزة لا تشبه أي حرب في الماضي (في إشارة إلى العملية البرية).

ونوه بأن هذه العناصر ليس لديها تجارب في الماضي ما يُشكل خطورة ومغامرة كبيرة للجيش الإسرائيلي، موضحا أن حماس هي التي اختارت أرض المعركة وتوقيتها، وقد استعدت لذلك بالفعل.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عملية توغل في قطاع غزة، عبر عدة آليات قبل أن تجبرها المقاومة الفلسطينية على التراجع، بعدما كانت قد وصلت إلى شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن دبابات الاحتلال لم تتقدم بريا داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.