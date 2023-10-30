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بلغاريا.. انتخابات رئاسة بلدية العاصمة صوفيا في طريقها لجولة إعادة

علم بلغاريا
علم بلغاريا

نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 8:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 8:37 ص

يبدو أن انتخابات رئاسة بلدية العاصمة البلغارية صوفيا تتجه لجولة إعادة حيث لم تسفر الانتخابات التي جرت يوم الأحد عن فائز صريح.

وكان فاسيل ترزيف، مرشح الائتلاف الحاكم المكون من حزبي "نواصل التغيير" و"بلغاريا الديمقراطية"، متقدما في مساء الأحد، وفقا للتوقعات الأولية.

ومع ذلك، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 45 عاما لم يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة وحصل على حوالي 38% من الأصوات، وفقا لاستطلاعات ما بعد الانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة يوم الأحد المقبل بين ترزيف ومرشحة الاشتراكيين المعارضين فانيا جريجوروفا التي حلت في المركز الثاني والتي كان من المتوقع أن تحصل على نحو 20% من الأصوات.

ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم الاثنين على الأقل.

يشار إلى أن عمدة صوفيا الحالية، يوردانكا فانداكوفا، التي تنتمي إلى حزب "جيرب" من يمين الوسط، لم تترشح لولاية أخرى بعد أن قضت ما يقرب من 14 عاما في المنصب.

يشار إلى أن بلغاريا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو".


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