 الاحتلال الإسرائيلي يجدد رفضه السماح بإدخال الوقود إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يجدد رفضه السماح بإدخال الوقود إلى غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 7:24 م

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن إسرائيل لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، رغم طلبات المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، كي لا تستخدمه «حماس».

وقال «كونريكوس»، خلال مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة من جمعية «ACANU»: «لن نسمح بتزويد غزة بالوقود، ولا شيء يجبرنا على القيام بذلك.. لا نريد أن تستخدمه حماس ضدنا».

وتطالب مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ أسابيع بإيصال الوقود إلى غزة؛ باعتباره السبيل الوحيد لتزويد المستشفيات ومحطات معالجة المياه بالكهرباء.


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