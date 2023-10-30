بدء أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالجامعة العربية

بدأت منذ قليل أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب التي تعقد تحت شعار "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات"، والذي تستضيفه الأمانة العامة ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والسيدة الأولى لجمهورية صربيا تمارا فوتشيتش.

* دعم فلسطين

وحرصت السفيرة أبوغزالة على الإشارة لتزامن انعقاد المنتدى مع ما تشهده المنطقة العربية من تطورات خطيرة، مشيرة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم استجابة إسرائيل للمناشدات الدولية والإقليمية، مؤكدة أن ما يواجهه الفلسطينيون هو انتهاك صارخ بحق الحياة، الذي تقر به كافة القوانين الدولية.

وأشارت أبو غزالة لمنتديي الشباب والمجتمع المدني اللذين عقدا الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة، وذلك قبل انطلاق القمة الاقتصادية التنموية، منوهة بالرسائل التي تضمنها كل منتدى سواء للشباب أو المجتمع المدني و التي من المقرر أن يتم عرضها خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

* تعاون بين مصر وصربيا

من جهتها، ثمنت الدكتورة هدى يسي، رئيسة إتحاد المستثمرات العرب دعم الأمانة العامة لنشاط الاتحاد، كما ثمنت دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولى اهتماما كبيرا لتمكين المرأة المصرية ويؤكد دائما على إيمانه بقدرات المرأة وضرورة تمكينها ودعمها من خلال مشروعات عديدة.

وحرصت أيضا على الإشادة بدعم جمهورية صربيا وحجم التعاون بين كل من مصر وصربيا.

من جانبها، أشادت السيدة الأولى في صربيا تمارا فوتشيتش بالتعاون الدائم بين بلدها والجامعة العربية.

كما حرصت فوتشيتش على إطلاق رسالة سلام من قلب جامعة الدول العربية للعالم، وعبرت عن أملها في حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الاستقرار وأن ينعم بالسلام، الذي يستحقه.

وأشادت بمبادرة الاتحاد ودوره في دعم المرأة المصرية والعربية، مشيرة للعلاقات التاريخية بين صربيا ومصر والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أنه هناك ضرورة لتعزيز التعاون لخلق فرص جديدة في ظل التحديات التي تواجه العالم حاليا.