الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل أمام الداخلية

خيم التعادل السلبي على مباراة الداخلية والإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

اتسمت المباراة بالندية بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء وحصل الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة 38 تحصل عليها محمود عبد العزيز وتولى تنفيذها فانوم ألفريد لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تصدى لها ببراعة.

وزاد الإسماعيلي من ضغطه في شوط المباراة الثاني وسيطر على زمام الأمور، وكان قريبًا في أكثر من فرصة لهز الشباك لولا براعة حارس مرمى الداخلية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

التعادل رفع رصيد الداخلية صاحب الأرض للنقطة الـ4 في المركز الـ16، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ4 أيضًا في المركز الـ14.