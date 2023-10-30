ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من مواطن - مقيم بمحافظة سوهاج- بتضرره من "شخص" استيلاء على أمواله بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لشقيقه فى إحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاته بالعديد من المسئولين "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب محل لتجارة الزجاج، مقيم بسوهاج) وممارسته نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى إلا أنه لم ينفذ ما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.