جارديان: شرطة لندن تنشط لجمع معلومات استخباراتية من المدارس

أصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن، تعليمات لضباطها بزيادة أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في مدارس العاصمة في ضوء الحرب على غزة، مما زاد المخاوف بين جماعات حقوق الإنسان بشأن مراقبة الطلاب.

- زيادة الدوريات في المدارس

وأرسلت الشرطة رسالة إلى مديري المدارس، في واندسوورث وكينجستون وميرتون وريتشموند، ذكرت فيها أنه تم إطلاع الضباط على "زيادة دورياتهم المرئية" في المدارس والتعامل مع موظفي المدارس من أجل الحصول على معلومات حول "التوترات المجتمعية"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت الرسالة أن "نتائج الاتصالات بين ضباط الشرطة وموظفي المدرسة ستتم استخدامها لمساعدة استخباراتنا وجمع المعلومات".

وذكرت الرسالة، أنها تريد من ضباط الشرطة المتمركزين في المدارس، المعروفين باسم ضباط المدارس الأكثر أمانًا، المساعدة في إنشاء "مساحات آمنة" داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع موظفي المدارس.

ووفقا لشرطة العاصمة، فإن أهداف زيادة أنشطة الشرطة في المدارس هي "الحفاظ على سلامة الشباب، وتحسين الثقة في الشرطة وردعهم عن النشاط الإجرامي".

- مخاوف من استهداف الأقليات

من جهته، قال ستافورد سكوت، الناشط المجتمعي: "من المحتمل جدًا أن تؤدي هذه الأفعال إلى تصوير نمطي للشباب وتجريمهم، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات".

وأضاف: "الثقة في الشرطة في المجتمعات التي أتعامل معها منخفضة للغاية. وبدلاً من طمأنة الأطفال، فإن وجودهم (الشرطة) في المدارس يثير عموماً الانزعاج والقلق على أساس أنهم يستهدفون الطلاب من الأقليات العرقية بشكل غير متناسب".

وأكد سكوت أنه "من الصعب أن نرى كيف ستحقق هذه الخطة أيًا من أهدافها المعلنة".

- تأثير سلبي على الطلاب

من جهتها، رأت مجموعة مراقبة الشرطة "نيتبول"، أن التركيز المتزايد على المدارس من قبل الشرطة من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطلاب.

وقال كيفن بلو، منسق "نيتبول": "هذه المراقبة المتزايدة للطلاب، وتحديداً على الطرق التي يتحدثون بها عن القضايا السياسية، لا يمكن أن يكون لها سوى عواقب سلبية".

وأضاف بلو: "سيكون لها تأثير مروع على المناقشة المفتوحة والصادقة للأفكار في المدارس، لأن الشباب سيكونون خائفين من استخدام الشرطة ما يقولونه ضدهم وضد مجتمعاتهم".

وفي السياق نفسه، قال جون بانج، مسئول السياسات والحملات في منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان إنه "من خلال التعامل بشكل روتيني مع موظفي المدرسة للحصول على معلومات تتعلق بالطلاب، تقوض الشرطة العلاقات والثقة التي يحتاجها الطلاب والمعلمون من أجل تبادل الأفكار وتطوير التفكير النقدي".