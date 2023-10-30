منصة إعلامية: رئيس الوزراء السلوفاكي سيدعم المساعدات المالية الأوروبية لأوكرانيا بضمانات

ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو سوف يدعم المساعدات المالية لأوكرانيا - على الرغم من خطابه المؤيد لروسيا - إذا حصل على ضمانات بعدم تحويل الأموال وتخصيص جزء من هذه المساعدات لتجديد البنية التحتية الحدودية ودعم الشركات السلوفاكية المشاركة في إعادة الإعمار.



وقال فيكو - فيما يتعلق بضخ 50 مليار يورو في ميزانية أوكرانيا - "أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، ونحن نربط الدعم المالي الذي تتلقاه بضمانات لعدم اختلاس الأموال الأوروبية (بما في ذلك الأموال السلوفاكية)".



وأعرب عن استعداده لإرسال 400 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم استخدام الزيادة في ميزانية المساعدات لأوكرانيا لتحسين القدرة التنافسية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



يذكر أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، قد أعلن الخميس الماضي عن وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على "المساعدات الإنسانية والمدنية"، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين.



وفي اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال فيكو إن أورسولا فون دير لاين قالت له إنها تحترم "الحقّ السيادي للدول الأعضاء في دعم أوكرانيا عسكرياً أو لا، وأعربت عن تقديرها لموقف سلوفاكيا بشأن المساعدات الإنسانية".