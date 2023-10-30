 روسيا تطور تقنيات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت عبر أقمارها الصناعية - بوابة الشروق
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روسيا تطور تقنيات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت عبر أقمارها الصناعية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 12:03 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 12:03 م

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن خبراءها طوروا تقنيات جديدة ستساعد أقمار "Skif" في تقديم خدمات الإنترنت للأرض.

وذكرت وكالة الفضاء في بيان لها - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن " المختصين في شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لوكالتنا طوروا منظومة جديدة تعتمد على هوائيات (AFAR)، هذه المنظومة ستساعد أقمار Skif التي سنطلقها في إطار مشروع Sphere على تقديم خدمات الإنترنت لمناطق مختلفة على الأرض".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للأقمار بنقل البيانات بسرعة 420 ميجابايت / ثانية، لتكون هذه الأقمار قادرة على توفير خدمات الإنترنت على طول طريق بحر الشمال وفي العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في روسيا، وفي المستقبل ستستعمل هذه الأقمار لتقديم خدمات الإنترنت في العديد من مناطق العالم.

يذكر أن روسيا تقوم في إطار مشروع (Sphere) بتطوير عدة نماذج من أقمار (Skif) لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات للأرض، حيث أطلق أول قمر من أقمار (Skif) مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع (Gonets-M) في أكتوبر الماضي على متن صاروخ روسي من نوع (Soyuz-2.1b) انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.


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