قيادي بحركة فتح: نتوقع زيادة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف المجازر في غزة

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إنّه من المتوقع في هذه المرحلة زيادة الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها تحت مسمى وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أنّ الرأي العام العالمي بدأ مؤخرا يتخذ شكلا مختلفا حتى وإن كان لا يزال منحازا على نحو كبير إلى موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي في المجازر التي ترتكبها.

وأشار إلى أنّ الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية والعربية ممزوجة بنشاط وجهد على وسائل التواصل الاجتماعي، فضحت الكثير من الأكاذيب التي يتم ترديدها وترويجها من قِبل دولة الاحتلال وبالتحديد رئيس الوزراء نتنياهو الذي يضغط لتصديقها والتماهي معها.

وتابع: «باعتقادي، التظاهرات التي خرجت سواء في نيويورك أو سان فرانسسكو أو كاليفورنيا أو لندن أو برلين أو فرنسا أو كل الدول التي يملك رؤساؤها واضحين في مواقفهم المعادي للقضية الفلسطينية والمناصر للمذبحة الإسرائيلية».

واستكمل: «كل هذه التظاهرات تحمل معاني سياسية داخلية، خاصة وأن بايدن يعتمد على مثل هؤلاء التقدميين في الانتخابات، وبالتالي فإن الانقسام بدا واضحا حتى لدى أنصار الحزب الديمقراطي، وهذه التغيرات في ديناميكية السياسة الداخلية لكل الداعمين للمجازر الإسرائيلية في غزة سيكون لها تأثير، لذا يجب علينا المزيد من الدبلوماسية الشعبية والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي».

https://www.youtube.com/watch?v=L72dAAlYKf0

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.