ضبط 16 مخالفة إدارية في حملة بنجع حمادي بقنا

شنت الرقابة التموينية بمحافظة قنا، اليوم، بالتعاون مع إدارة الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة استهدفت عددا من المحال التجارية بمدينة نجع حمادي، وتمكنت من ضبط 89 كيس لبن مجفف وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و16 محضر إزالة إدارية.

وقال أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إنه في إطار متابعة تطبيق مبادرة "خفض الأسعار" لعدد من السلع الأساسية، تم تشكيل لجنة للتفتيش ومراقبة الأسواق، وتمكنت من تحرير منتجات منتهية الصلاحية عبارة عن 89 كيس لبن مجفف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تشميع الحرز بالشمع الأحمر لتسليمة للمختصين، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان للسلع وعدد محضر واحد لسلع مجهولة المصدر.

كما تم تحريز 4 أطباق كبدة بوزن 2.50 كيلوجرام، و4 أكياس كبدة زنة 680 جرام وتحرير محضر واحد مخالفة لقانون البيئة لأحد محال الجزارة.

وأشار أنور إلى تحرير 5 محاضر نظافة و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، كما تم تحريز كمية من ذرة الفيشار لأخذ عينة منها لوجود تغير في الخواص الطبيعية، و4 محاضر إشغال طريق وعدد 16 محضر إزالة إدارية للباعة الجائلين من قبل قسم الإشغالات ووحدة المرافق بالمركز .