جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعل سماء غزة بقنابل ضوئية كثيفة (صور)

كعادة كل ليلة طوال العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري، أشعل جيش الاحتلال الإسرائيلي سماء مدينة غزة، مساء الاثنين، بالقنابل الضوئية الكثيفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أن جيش الاحتلال أطلق هذه القنابل أعلى مناطق الشيخ رضوان والنصر والسودانية ومحيط منطقة المشتل.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل فسفورية من المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة ومناطق شمال قطاع غزة.

ودائما ما يُطلق جيش الاحتلال هذه القنابل، تمهيدا لشن غارات على أهداف بعينها يزعم قصفها لاحقا أو بهدف الإضاءة لقوات وآليات تنفذ عمليات توغل في القطاع.

ومن المعروف أن قطاع غزة مقطوعة عنه الكهرباء منذ شن الحرب الراهنة في السابع من أكتوبر الجاري.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.