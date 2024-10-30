محافظ المنيا يترأس حملة مكبرة لمراجعة تراخيص بناء أبراج سكنية في بني مزار

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص البناء لأبراج سكنية في بني مزار؛ للتأكد من صحتها ومدى قانونيتها في إطار استمرار الحملات الرقابية على تراخيص البناء وفقا للقانون، بالإضافة إلى التحقق من قانونية توصيل المرافق للعقارات من مياه و كهرباء.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء، موجها بأهمية تضافر الجهود لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتصدي لأي تجاوزات تُخل بالمظهر الحضاري وتضر بالبنية التحتية.

ضمت الحملة النائب ايهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار والتفتيش المالى والإداري بالمحافظة وعدد من قيادات الجهات المعنية.