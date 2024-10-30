مدبولي عن عمل الشباب المصري بقطاع التكنولوجيا في الخارج: مستفيدون في جميع الأحوال

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك بقوة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن رؤساء مؤسسات عالمية وبعض رؤساء حكومات ووزراء التقاهم أمس (خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض) أبدوا إعجابهم بالشباب المصري الذي يعمل لديهم في هذا القطاع.

وذكر أن هذا الأمر يمثل جزءًا من قوة مصر الناعمة، موضحًا أن الشباب المصري موجود في كل المؤسسات العالمية والإقليمية وكذلك في الدول العربية والأوروبية.

ولفت إلى أنه التقى أمس رئيس إحدى شركات هذا القطاع ومقرها الرئيسي يقع في الهند، حيث أكد "الأخير" أن مستوى الشباب المصري الذي يعمل في هذه الشركة يفوق قرناءهم من جنسيات كثيرة.

ونوه بأن رئيس الشركة يرى أن هذا الأمر يمثل إمكانيات واعدة للاقتصاد المصري وأكّد دور الدولة في هذا الصدد.

وأكد أن الدولة تعمل تغيير تركيبة أعداد طلبة الجامعات، بما يضمن زيادة أعداد الذين يدرسون في هذا المجال، مشددا على أن الدولة تشجع على الوعي بهذه المجالات كونها تمثل الوعي والفرصة وذات العائد الأكبر سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتابع: «أنا يفرحني سواء الشباب دول موجودين داخل مصر أو خارجها.. لأنه في النهاية الشباب دول بيرجعوا يستثمروا هنا ويحولوا فلوسهم هنا لأهاليهم، وبالتالي أنا مستفيد جميع الأحوال».