انطلاق بطولة أفريقيا العاشرة للرماية على الأطباق المروحية بمصر

انطلقت اليوم منافسات بطولة أفريقيا العاشرة علي الأطباق المروحية "فيتاسك" المؤهلة إلي بطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية، وتستمر اشتعال المنافسات وتحدٍ أقوي بين رماة العالم، حيث أن بطولة أفريقيا هي بطولة قارات مؤهلة لبطولة العالم للرماية2024، والجميع يترقب من هو بطل أفريقيا القادم.

بدأت البطولة اليوم الأربعاء 30 اكتوبر الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة من مساء غداً الخميس 31 اكتوبر لتحديد الأبطال، وتكون الرماية على 20 طبق لكل رامي. وقد تدرب الرماه المصريين استعداداً للبطولة بطريقة مكثفة، بعد مشاركتهم في بطولة كأس الرئيس وبطولة جائزة مصر الكبري واحتكاكهم مع أبطال العالم.

تقام البطولة علي ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي تستضيفها مصر بدءاً من الإثنين 28 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم : البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ 34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.