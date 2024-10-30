المصري محمد كشك يقود الشارقة للتتويج بكأس الإمارات لكرة اليد

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قاد المدرب المصري محمد كشك فريق كرة اليد بنادي الشارقة للتتويج بكأس الإمارات لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخ النادي بعد فوزه على النصر بنتيجة 25-23 في المباراة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت على صالة نادي الشارقة.

ونجح الشارقة في حصد اللقب بالعلامة الكاملة من 6 انتصارات في البطولة التي أقيمت بمشاركة 7 أندية.

وبعد فوز الشارقة بكأس الإمارات واصل الفريق تحطيم الأرقام القياسية كونه صاحب أكثر الأندية الإماراتية تتويجا بألقاب كرة اليد، بحصيلة تبلغ 47 بطولة محلية وخارجية.

ويقود الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الشارقة الإماراتي المدرب المصري محمد كشك مديرًا فنيًا، ويضم الجهاز الفني أيضًا المهندس محمد إمام محلل الأداء الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد.