أطباء بلا حدود: الحظر الإسرائيلي على الأونروا يقوض فرص إبقاء أهل غزة على قيد الحياة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الحظر الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ستكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إذ يعتمد الملايين من الأشخاص على الوكالة للحصول على المساعدات الأساسية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، دعت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء إلى ضرورة تدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، والسماح بوصول المساعدات الأساسية، والتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت المنظمة قرار إسرائيل بمثابة تقويض لفرص إبقاء المواطنين في غزة على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه سيؤثر أيضا بشدة في الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية.

بدوره، قال الأمين العام للمنظمة كريستفور لوكيير، إن هذا القرار يأتي بعد حملة ضد المنظمة استمرت لفترة طويلة، محذرا من عواقب القرار التي ستؤثر على الأجيال القادمة.

وحظر البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين، رسمياً أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في خطوة تُشكّل سابقة تاريخيّة بعد أشهر من تصاعد التوتّر بين الوكالة ودولة الاحتلال.

وقدّمت «الأونروا» على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها.

وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام لـ«الأونروا»، إنّ الحظر «يُمثّل سابقة خطرة» ويشكّل أحدث حلقة في «حملة مستمرّة لتشويه سمعة» الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء «سيزيد معاناة الفلسطينيين».