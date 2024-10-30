طبيب أمريكي يصف الواقع المرير في غزة: شعرت وكأن كل يوم عبارة عن عرض مرعب

تحدثت مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، في جانب من لقائها مع الطبيب الأمريكي الدكتور سامر العطار، الذي تطوع في مستشفيات غزة، حول الوضع داخل المراكز الطبية في القطاع، وكيف كان الأمر يزداد سوءًا خلال تواجده هناك.

وبسؤاله حول شعوره بشكل عام بخصوص ما شهده في مستشفيات شمال غزة التي عمل فيها، أجاب الدكتور العطار، قائلا: «شعرت وكأن كل يوم عرض مرعب، والواقع أن المعاناة ما زالت مستمرة.. لا يوجد طعام، لا وقود، لا ماء، لا أدوية، لا فحوصات متقدمة أو تصوير بالرنين المغناطيسي، لا أثواب للمرضى، لا قفازات، لا معدات».

وأضاف: «أعتقد أن أي طبيب أو ممرضة عملوا في غزة قد رأوا ذلك، حيث يكون لديك 50 شخصًا على الأرض ينزفون حتى الموت، وأحيانًا تشعر أن هناك جثثًا أو أجزاء من الجسم أكثر من الناس (اللازمين) لعلاجهم. لا تشعر حقًا أن بإمكانك أن تكون طبيبًا جيدًا أو ممرضة جيدة، لأن هناك الكثير من الأشخاص للمساعدة ولا يمكنك الوصول إليهم جميعًا».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ390 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفًا و163 شهيدًا، و101 ألف و510 إصابات، منذ السابع من أكتوبر الماضي.