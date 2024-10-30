أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن إستلام التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى بشأن الرحلة رقم MS804 والتي تحطمت أثناء عودتها من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وكان علي متنها 66 راكب.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تم مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع اسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم .

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت 19 مايو 2016، عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.