 الشرطة البريطانية: لا يوجد خطر نووي جراء اندلاع حريق في حوض بناء الغواصات النووية البريطانية - بوابة الشروق
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الشرطة البريطانية: لا يوجد خطر نووي جراء اندلاع حريق في حوض بناء الغواصات النووية البريطانية

لندن - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 10:45 ص

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في حوض بناء السفن الذي يبني الغواصات البريطانية التي تعمل بالطاقة النووية، ولكن لا يوجد خطر نووي.
وقالت شرطة كمبريا، إن حريقا كبيرا اندلع بعد منتصف الليل في حوض بناء السفن التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز" في بارو إن فيرنيس في شمال غرب إنجلترا.
وقالت الشرطة، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان ولم تقع إصابات أخرى.
ونصحت الشرطة، الأشخاص الذين يعيشون في الجوار بالبقاء في الداخل وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.
ويقوم حوض بناء السفن الذي يبلغ عمره 150 عاما، ويقع على بعد نحو 220 ميلا (350 كيلومترا) شمال غرب لندن، حاليا ببناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية البريطانية، حيث تم بناء الغواصات القليلة التي تحمل الصواريخ النووية البريطانية.

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