نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية في شوارع شبرا شمال العاصمة

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع فرج الله وشارع الشيخ عبدالسلام ومتفرعاتة بنطاق حي شبرا، موضحًا أن الأعمال الجارية تتضمن رصف طرق وتركيب بلاط الانترلوك ودهانات الأرصفة بعد رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة.

وأكد فوزي، اليوم الأربعاء، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة حريصة على تقديم سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال والانتهاء منها فى توقيتاتها المحددة.

ووجه بالتنسيق بين الجهات المعنية في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وشدد على رؤساء الأحياء على أهمية المتابعة المستمرة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها وتكثيف الجهود؛ لرفع نسب التنفيذ للإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين.