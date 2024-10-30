صحة غزة تحذر من تداعيات عدم تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظات الشمال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة شمال قطاع غزة، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في محافظة غزة أيضًا.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أنها «ستنفذ الحملة في محافظة غزة فقط، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر، وفق الإمكانيات المتاحة».

وحذرت من أن «عدم تنفيذ الحملة في الشمال يعني عدم تطعيم آلاف الأطفال؛ ما يهدد بفشل الحملة برمتها، بما في ذلك إجهاض النجاح الذي تم تحقيقه في المحافظات الأخرى».

ونوهت أن «عدم تنفيذ الحملة في الشمال يهدد بانتشار الفيروس إلى دول الجوار، ويؤثر سلبًا على الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال».

وأكدت الوزارة أنها «لن تدخر جهدًا من أجل تنفيذ حملة خاصة للأطفال في محافظه الشمال، حال توفر الظروف المناسبة لذلك».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,061 مواطنا، وإصابة 101,223 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.