نقيب الفنانين التشكيليين: توصلنا لاتفاق مع الآثار للتعاون في ترميم تماثيل القاهرة

كشف النحات طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين، عن تواصله قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار بشأن خطة صيانة 21 تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة والتي بدأت بتمثالي قصر النيل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر قناة«TEN» مساء الثلاثاء: «تم بالفعل تدارك بعض الجوانب التقنية، من الممكن أن تمتلك مجموعة الأدوات التي تعمل بها، ولكن الآلية المستخدمة في توظيف هذه الأدوات هي التي تحدث الفرق».

وأضاف أن سمك طبقة العزل التي توضع على التمثال تحدث فرقا جوهريا، موضحا أنه إذا كانت الطبقة سميكة فقد تتمدد بفعل حرارة الشمس وتؤثر على اللون البرونز.

وتابع: «استطعنا أن نتوحد، لأننا جميعا في النهاية نخدم بلدنا ونهتم بتراثها للوصول به لأفضل شكل، وكلنا متخصصون في نفس المجال ونتعاون معا من أجل خروج العمل في النهاية بخبرات متكاملة، وإضافات للأجيال التي تتعلم منا، ونحن نسلم الراية للأجيال القادمة نحافظ على تراث بلدنا».

وأوضح أن بيان النقابة بشأن تماثيل أسود قصر النيل كان يهدف إلى إنقاذ باقي الأعمال، قائلا: «عندما أصدرنا بيان عن بداية خطة الصيانة بأسود قصر النيل كنا ننقذ باقي الأعمال الـ 21 تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة سواء مصطفى كامل واحمد عراي وسعد زغلول وطلعت حرب».

وأضاف أنه التقى باللجنة المشرفة على الترميم ، متابعا: «استطعنا أن نتفق لكي ننجز الأعمال بالشكل اللائق للتماثيل في الميادين باعتبارها الوجهة الحضارية لمصر».